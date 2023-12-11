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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla призывает клиентов приготовиться к получению пикапов Cybertruck
Ждуны могут готовить по $120 000.

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Церемония начала поставок электрических пикапов Cybertruck в конце ноября сопутствовала вручению первых десяти экземпляров особо важным клиентам, но как долго должны были ждать права купить машины прочие участники очереди, было понять сложно. Как сообщает Electrek, рядовые обладатели мест в сформированной ещё четыре года назад очереди на покупку Cybertruck начали получать приглашения «приготовиться к получению машин».

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Источник изображения: Tesla

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Разумеется, поставки оплаченного пикапа наверняка придётся ждать ещё несколько месяцев, но есть некоторая надежда, что ожидание не очень сильно затянется по сравнению с другими дебютами электромобилей Tesla. Например, в случае с Model 3 поставки серийных машин начались только через пять месяцев после торжественного мероприятия. Кстати, сейчас клиентам Tesla предлагается выкупать только пикапы Cybertruck ограниченной серии за $120 000, причём до конца этого года они доступны к заказу только в Техасе и Калифорнии. По сути, о массовых поставках говорить преждевременно, но хотя бы ноябрьское предприятие, посвящённое их началу, не было исключительно формальным.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla cybertruck
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