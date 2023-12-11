Полупроводниковая промышленность привлекает внимание государственных деятелей.

По информации Reuters, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) отправился с государственным визитом в Нидерланды, прихватив с собой руководителей Samsung Electronics и SK Group, чтобы встретиться с представителями ASML — крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров, необходимых для выпуска чипов.

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Источник изображения: ASML

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Это будет первый визит лидера Южной Кореи в Нидерланды с момента установления ими дипломатических отношений в 1961 году, и его программа лишний раз подчёркивает, насколько для южнокорейской экономики важна полупроводниковая промышленность. ASML намеревается вложить в строительство сервисного центра на территории Южной Кореи около $181 млн, поэтому укреплять деловые связи между странами приходится на самом высоком уровне. Президент Южной Кореи, комментируя цели своей поездки в Нидерланды, назвал её переломным моментом в формировании полупроводникового альянса двух стран.