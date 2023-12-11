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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Arm опасается, что человечество не сможет обуздать искусственный интеллект
При этом он всё равно изменит нашу жизнь за ближайшие десять лет.

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Как поясняет Bloomberg, генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) разделяет фобию многих представителей отрасли информационных технологий в отношении последствий бурного развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, его лишает сна мысль о потенциальной потере людьми превосходства над машинами. Глава Arm убеждён, что нужна некая «аварийная кнопка» для отключения системы.

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Источник изображения: Bloomberg

По оценкам руководителя этого британского разработчика процессорных архитектур, до 70% населения Земли в той или иной форме использует процессоры с архитектурой Arm. Его опасения по поводу потери контроля над искусственным интеллектом не отменяют уверенности в способности компании стать частью революции в области соответствующих технологий. По замыслу Рене Хааса, у Arm это получится не хуже, чем в случае со смартфонами. Как он убеждён, искусственный интеллект изменит практически все сферы деятельности человека в ближайшие пять или десять лет.

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В сегменте облачных вычислений Arm могла бы занять до 50% рынка, как считает глава компании. При этом важную роль она будет играть и в сегменте периферийных вычислений, поскольку Arm имеет большой опыт в создании процессорных архитектур с высокой энергетической эффективностью. Говоря о других актуальных тенденциях, глава компании признал, что его сейчас больше волнует проблема поиска квалифицированных кадров в условиях ужесточения миграционной политики в Великобритании.

#процессоры #arm #искусственный интеллект
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