Но работа в этом направлении всё равно ведётся.

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) хоть и выступила с критикой действий NVIDIA на китайском рынке на прошлой неделе, в последующем интервью CNBC дала понять, что взаимопонимание между руководством компании и американскими чиновниками достигнуто, и разработчик чипов создаёт свои новые ускорители вычислений для Китая в тесном контакте со специалистами ведомства, отвечающими за экспортный контроль. Как поясняет Nikkei Asian Review, во время своего выступления в Куала-Лумпуре основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) оценил ситуацию не столь оптимистично, как прежде.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Он подчеркнул, что NVIDIA будет следовать требованиям властей США досконально, и правительство в курсе, над чем работает компания, и если ей удастся создать продукты для Китая, которые бы устраивали американских чиновников, то соответствующие решения сразу же начнут поставляться в КНР. Глава компании выразил уверенность, что у NVIDIA «всё получится, как всегда». Впрочем, он в заключении своего комментария признался, что нет никакой гарантии успеха данной инициативы.

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Во время своего визита в Малайзию основатель NVIDIA выразил уверенность в способности Юго-Восточной Азии преуспеть и в таких сферах деятельности, как разработка полупроводниковых компонентов и систем на их основе, строительстве центров обработки данных, разработке программного обеспечения и организации сопутствующих услуг. Регион, по словам Хуана, уже добился впечатляющих успехов в тестировании и упаковке чипов, сборке электронных устройств, выпуске аккумуляторных батарей, а также поставках разного рода товаров.