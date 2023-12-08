Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA не уверен, что компании удастся предложить китайским клиентам ускорители, устраивающие власти США
Но работа в этом направлении всё равно ведётся.

реклама

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) хоть и выступила с критикой действий NVIDIA на китайском рынке на прошлой неделе, в последующем интервью CNBC дала понять, что взаимопонимание между руководством компании и американскими чиновниками достигнуто, и разработчик чипов создаёт свои новые ускорители вычислений для Китая в тесном контакте со специалистами ведомства, отвечающими за экспортный контроль. Как поясняет Nikkei Asian Review, во время своего выступления в Куала-Лумпуре основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) оценил ситуацию не столь оптимистично, как прежде.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Он подчеркнул, что NVIDIA будет следовать требованиям властей США досконально, и правительство в курсе, над чем работает компания, и если ей удастся создать продукты для Китая, которые бы устраивали американских чиновников, то соответствующие решения сразу же начнут поставляться в КНР. Глава компании выразил уверенность, что у NVIDIA «всё получится, как всегда». Впрочем, он в заключении своего комментария признался, что нет никакой гарантии успеха данной инициативы.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Во время своего визита в Малайзию основатель NVIDIA выразил уверенность в способности Юго-Восточной Азии преуспеть и в таких сферах деятельности, как разработка полупроводниковых компонентов и систем на их основе, строительстве центров обработки данных, разработке программного обеспечения и организации сопутствующих услуг. Регион, по словам Хуана, уже добился впечатляющих успехов в тестировании и упаковке чипов, сборке электронных устройств, выпуске аккумуляторных батарей, а также поставках разного рода товаров.

#nvidia #сша #китай #санкции #искусственный интеллект #юго-восточная азия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские законодатели настаивают на ужесточении санкций против Китая
Выручка Broadcom в следующем году будет на 25% определяться системами искусственного интеллекта
Apple доверит вьетнамскому подразделению BYD больше полномочий по подготовке к производству новых моделей iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
16
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
22
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
+
Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности
4

Сейчас обсуждают

nonses84
13:38
Да вообще пофиг на его тупой маркетинг, да Сонька стоит дешевле ПК, но игры и подписка каждый месяц в разы дороже, с тем учётом что за комп я вообще не плачу, а игры с торрента качаю 😂, да и вообще с...
В Sony считают, что PlayStation 5 лучше подходит для игр, нежели персональный компьютер
Umid Xaydarov
13:37
в жизни яйца не покупал.даже незнаю почем они. всё свое курочки несушки щя сидят
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Чaтo-Б0t
13:35
Что, у Трусикера с Горынычем нет жалких 300 баксов на рыло, дабы стать честными румунами? Не верю!
WP: более 800 украинцев пытались дать взятку на границе, чтобы не служить в ВСУ
pOdOnOg
13:35
Бренд не назову, но вот цены из-за них на яйца - 3,14здец)
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Чaтo-Б0t
13:34
Именно поэтому Харьков и будут жёстко брать, чтобы как можно меньше таких обитателей в нём осталось.
Российская армия нанесла ряд ракетных ударов по Харьковской области
Umid Xaydarov
13:33
поеду на велике в другой пивняк. скучно за компом сидеть. возле днс
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Dmitry Mitry
13:33
Я с консолями завязал, когда они ввели проприетарный форсфидбек, и теперь для PS нужен специальный PS руль, для бокса - специальный xbox руль... Нафиг. Играю во все на РС с логитеком DFGT и доволен.
В Sony считают, что PlayStation 5 лучше подходит для игр, нежели персональный компьютер
Николай Горшенин
13:33
Наоборот 500w за 100р навый с али))))
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
Чaтo-Б0t
13:30
Интересный оборот. Ставленников США в евробюрократии начинают щемить? Похоже, что кормовая база у этой шоблы резко уменьшается. Рассказать вам анекдот, как козла еб...л Федот? Два неловких оборота - ...
На Урсулу фон дер Ляйен подано обращение в МУС в Гааге о ее привлечении к уголовной ответственности
Dmitry Mitry
13:30
Старбакс совсем испортился. И раньше то был так себе, а сейчас вообще в большинстве случаев наливают бурду.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем