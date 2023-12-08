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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla поделится с конкурентами опытом перехода на напряжение аккумуляторов 48 В
Не тяговых, а вспомогательных.

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Деятельность Tesla с точки зрения распространения новых стандартов весьма противоречива. Если за счёт наличия разветвлённой сети зарядных станций с разъёмом типа NACS в Северной Америке основная часть поставщиков электромобилей на местный рынок собирается за пару лет перейти на его поголовное использование, то с переводом высоковольтной бортовой сети своих электромобилей на напряжение 800 В сама Tesla не торопится. Зато к моменту выпуска пикапа Cybertruck она обещала перевести вспомогательный аккумулятор с 12 на 48 В, и теперь, по данным Electrek, всю сопутствующую документацию готова передать конкурентам безвозмездно.

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Источник изображения: Tesla

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По крайней мере, генеральный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley) подтвердил, что его компания таким предложением уже воспользовалась, хотя никаких заявлений по поводу сроков внедрения данного стандарта в продукции Ford пока не последовало. Более высокое напряжение позволяет уменьшить поперечное сечение проводников при прочих равных условиях, и даже на проводке автопроизводителям удастся неплохо сэкономить. Основная проблема заключается в том, что вся сопутствующая индустрия настроена на выпуск компонентов и аккумуляторов под стандарт 12 В, и перестроиться на новое значение она сможет ещё очень нескоро. Впрочем, в середине прошлого века автомобильная отрасль уже пережила переход с 6 на 12 В, поэтому следующий шаг был лишь вопросом времени, хотя в грузовой технике стандарт 24 В тоже давно применяется.

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Сейчас обсуждают

Eaec
13:00
Ты когда соснул из той полтарахи, тебя на бред несёт, уровня Трусик ёра. Кстати ему твой пост понравится, он тебе уже плюс поставил.
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Umid Xaydarov
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ахахахха тоже ору В России перестал работать QIWI-кошелёк
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xenta_83
12:57
Согласен. Мне правда еще H&M жалко, там были единственные нормальные джинсы, что мне подходили и не висели мешком на жопе.
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Eaec
12:57
дополняю, а тебя вообще понять невозможно
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Eaec
12:55
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Umid Xaydarov
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Truth Sееker
12:54
Особенная ватная математика xD
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nonses84
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