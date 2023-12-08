Его будут расширять компании ROHM и Toshiba.

Власти Японии на этой неделе доказали, что собираются субсидировать развитие локального производства не только передовых полупроводниковых компонентов на территории страны, но и важных для инфраструктуры силовых решений. Как сообщает Bloomberg, на этой неделе правительство Японии выразило готовность поддержать инициативу ROHM Semiconductor и Toshiba по расширению производства силовых полупроводниковых компонентов на территории страны.

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Источник изображения: ROHM Semiconductor

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Если сами компании собираются потратить на данные цели до $2,67 млрд, развивая в том числе и совместное производство чипов из карбида кремния, которые востребованы в сфере промышленной автоматизации и производства электромобилей, то власти Японии готовы предоставить субсидии в размере до $902 млрд. Подобная практика уже становится нормой для Японии, причём наиболее перспективные проекты местные власти готовы субсидировать не на треть, а на половину.