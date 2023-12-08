Только-только-только этого мало!

Как бы администрация действующего президента США ни закручивала гайки в сфере экспортного контроля, среди парламентариев обязательно находятся желающие усугубить предпринимаемые меры. Комитет по иностранным делам Платы представителей США, как отмечает Reuters, призвал пресечь утечку ценных технологий в Китай не только за счёт усиления контроля за исполнением существующих правил, но и путём введения новых.

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Источник изображения: Reuters

Авторы инициативы призывают прекратить практику предоставления исключений на поставку в Китай попадающих под санкции изделий, которая сейчас существует и в какой-то мере позволяет обходить существующие ограничения. Парламентарии также призывают запретить китайским компаниям из санкционного списка пользоваться западными облачными сервисами. Подобная лазейка до сих пор позволяет китайским разработчикам обучать свои большие языковые модели на мощностях зарубежных провайдеров облачных услуг.

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Кроме того, законодатели призывают применять санкции ко всем родственным компаниям китайских холдингов, а не выборочно. Попадание китайской SenseTime под санкции США в 2021 году не помешало ей в дальнейшем как наладить закупку необходимых компонентов через дочерние структуры, так и пользоваться услугами западных облачных сервисов. Американские парламентарии призвали реформировать бюрократический аппарат США, отвечающий за экспортный контроль, поскольку он в силу своей косности и либеральности во взглядах мешает США оставаться впереди Китая с точки зрения развития.