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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD может занять до 20% рынка ускорителей вычислений, как считают аналитики
Акции компании на фоне недавних анонсов выросли в цене на 10%.

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Представив вчера ускорители Instinct MI300X и MI300A, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила о способности мирового рынка подобных решений к 2027 году вырасти до $400 млрд в выражении годового оборота. В совокупности с оптимистичными прогнозами отдельных отраслевых аналитиков это позволило акциям AMD вырасти в ходе вчерашней торговой сессии в цене почти на 10% и обновить июньский максимум на отметке $128,37.

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Источник изображения: AMD

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Аналитики Citi вообще заявили, что к 2027 году ёмкость рынка ускорителей искусственного интеллекта может оказаться даже выше обещанных AMD $400 млрд, а в 2024 году компания сможет получить до 10% от тех $75 млрд, что выручат все участники рынка в совокупности. Эксперты Deutsche Bank пошли ещё дальше, и заявили, что AMD в течение двух или трёх лет сможет претендовать на 20% профильного рынка при самом благоприятном стечении обстоятельств. В этом отношении собственный прогноз руководства компании по поводу её способности выручить в 2024 году не более $2 млрд от реализации ускорителей вычислений не слишком смутил инвесторов.

#amd #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции
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