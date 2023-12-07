У той же TSMC в КНР выпускаются лишь 16-нм чипы.

На этой неделе тайваньские власти сформулировали требования к компаниям, осуществляющим взаимодействие с «неблагонадёжными странами», под которыми в первую очередь традиционно подразумевается Китай. Производителям чипов, в частности, было запрещено реализовывать на территории КНР проекты, подразумевающие выпуск 14-нм и более передовых чипов. Как поясняет DigiTimes, министр экономики Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) заверила общественность, что тайваньские производители чипов не пострадают от введения в действие данных правил.

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Источник изображения: DigiTimes

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По её словам, тайваньские компании были уведомлены о подготовке подобных требований заранее, а потому не планировали развивать на территории Китая те виды бизнеса, которые заведомо бы попали под санкции. Во-вторых, действие закона не имеет обратной силы, и те производства тайваньских компаний, которые уже функционируют в Китае, смогут продолжить работу без дополнительных претензий со стороны властей Тайваня. По крайней мере, китайское предприятие флагмана тайваньской полупроводниковой промышленности — компании TSMC, до сих пор специализировалось на выпуске 28-нм и 16-нм чипов, а потому новые ограничения со стороны властей Тайваня не смогут навредить её бизнесу в его нынешнем виде.