Но поэтапно.

Уходящий год характеризовался снижением цен на твердотельную память, поэтому её поставщики с нетерпением ждут возможности поднять цены. Как поясняет DigiTimes, американская компания Western Digital соответствующие меры начнёт реализовывать в ближайшие месяцы, рассчитывая в течение нескольких кварталов поднять цены на память типа NAND на величину до 55%.

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Источник изображения: Western Digital

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Безусловно, в конечном итоге это негативно скажется на стоимости твердотельных накопителей и смартфонов, но задержка в реакции розничного рынка будет ощутимой, поскольку существующих запасов продукции всё равно должно хватить на несколько месяцев реализации. Низкие цены на твердотельную память толкали Western Digital на поиск стратегических альтернатив для профильного бизнеса, и когда стало ясно, что сделка по покупке Kioxia не состоится, внимание было решено переключить на подготовку к IPO.