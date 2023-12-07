Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital собирается поднять цены на память NAND более чем в полтора раза
Но поэтапно.

реклама

Уходящий год характеризовался снижением цен на твердотельную память, поэтому её поставщики с нетерпением ждут возможности поднять цены. Как поясняет DigiTimes, американская компания Western Digital соответствующие меры начнёт реализовывать в ближайшие месяцы, рассчитывая в течение нескольких кварталов поднять цены на память типа NAND на величину до 55%.

реклама

Источник изображения: Western Digital

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Безусловно, в конечном итоге это негативно скажется на стоимости твердотельных накопителей и смартфонов, но задержка в реакции розничного рынка будет ощутимой, поскольку существующих запасов продукции всё равно должно хватить на несколько месяцев реализации. Низкие цены на твердотельную память толкали Western Digital на поиск стратегических альтернатив для профильного бизнеса, и когда стало ясно, что сделка по покупке Kioxia не состоится, внимание было решено переключить на подготовку к IPO.

#аналитика #финансы #цены #western digital #nand
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Капитализация аэрокосмической компании SpaceX оценивается в $175 млрд
Байден призвал Конгресс одобрить новый пакет финансовой «помощи» Киеву до начала рождественских праздников
Renault снизит затраты на выпуск электромобилей вдвое к 2027 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
5
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
1
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
13:09
У Ati были норм карты, как только их купила АМуДе стали калом.
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
nonses84
13:07
Да какая разница что она там внедряет какую-то безопасность , если сами сливают данные пользователей на лево и на право.
Meta внедряет сквозное шифрование в Facebook Messenger, повышая конфиденциальность пользователей
Profit
13:06
тогда уж и франция, британия и канада не хотят ли американским индейцам выплатить?))
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
Александр Еремеев
13:06
Она оценивает этот рынок в 400 миллиардов - большую часть из которых заберет хуанг. Сейчас нвидиа контролирует 90% рынка ИИ, в будущем её доля конечно понизится, но все равно будет больше половины.
Глава AMD считает, что ёмкость рынка ускорителей вычислений за четыре года превысит $400 млрд
Дмитрий Зяблов
13:03
Сикель с горлынычем, своими порваными дуплами.
В Японии всё же покажут блокбастер Оппенгеймер
Михаил Васильев
13:02
Согласен, вкачивал ее на релизе, потом отобрали, подсунули гриль который мне не интересен, а теперь продают этот танк за деньги
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Дмитрий Зяблов
12:59
Сикель, надо лучше гимну спивати, скакать и греметь кастрюлями, так переможите.
Республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Киеву
Чaтo-Б0t
12:59
Не ту делегацию Некроина в Пендостан клянчить ништяки отправила. Надо было каклам отловить Трусикера, нарядить его в кружавчатое исподнее да верхом на Горыныче и засылать в Залужье. И по деньгам на пе...
В случае поставок на Украину F-16 Россия воспользуется дальнобойной "снайперской" ракетой 40Н6
swr5
12:58
Да, создателям контента очень важно в каком там ящике под столом он создаётся. От этого напрямую зависит его (контента) качество))).
Первый корпус ASUS ProArt: простор, толстые 200-мм вентиляторы, пылевые фильтры и до 8 накопителей
Дмитрий Зяблов
12:56
Это не Крым за 10 лет и "удачный" контрнахрюк.
В течение суток 6 декабря ВКС России провели массированную бомбардировку позиций ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем