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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация аэрокосмической компании SpaceX оценивается в $175 млрд
Это превращает её в одну из 75 крупнейших компаний мира.

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Основанная в 2002 году аэрокосмическая компания SpaceX к настоящему времени обеспечивает более 80% запусков спутников на околоземную орбиту с американских стартовых площадок, но до сих пор остаётся частной. Как сообщает агентство Bloomberg, готовясь продать пакет акций стоимостью от $500 до $750 млн по $95 за штуку, компания может оценить свою капитализацию в $175 млрд.

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Источник изображения: SpaceX

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Это не только больше тех $150 млрд, что упоминались летом при оценке её капитализации, но и вполне достаточно, чтобы причислить SpaceX к 75 крупнейшим компаниям мира. С данной точки зрения она вполне может соперничать с T-Mobile USA, Nike и China Mobile. В текущем году SpaceX рассчитывает выручить около $9 млрд, а по итогам следующего готова увеличить выручку до $15 млрд. Дочернюю компанию Starlink этот стартап готовится вывести на IPO к концу следующего года. Сделка по продаже пакета акций может быть реализована и на других условиях, поэтому оценка капитализации бизнеса SpaceX является предварительной.

#финансы #илон маск #акции #spacex #капитализация
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