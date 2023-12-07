Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала предлагать клиентам из очереди версию Cybertruck стоимостью $120 000
И она уже поставляется в Калифорнии и Техасе.

реклама

При выводе на рынок новой модели большинство автопроизводителей старается первым делом заработать на более дорогих комплектациях, и политика компании Tesla в этом отношении не отличается от общепринятой практики. Как сообщает Electrek, некоторые участники очереди на Cybertruck, которая формировалась с ноября 2019 года, теперь получают от компании предложения приобрести электрический пикап ограниченной серии Foundation Series в богатой комплектации со всеми возможными на данный момент опциями.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Предложение действительно только для клиентов Tesla на территории США, причём отгрузки товарных машин начались всего в двух штатах: Техасе и Калифорнии. Дополнительные территории США будут добавлены к географии поставок в 2024 году. Что именно входит в комплектацию Founders Series, не уточняется, но за основу наверняка взята трёхмоторная и самая мощная версия пикапа. Помимо специальных шильдиков, подчёркивающих принадлежность экземпляра Cybertruck к ограниченной серии, покупатели получат функцию Powershare для питания домовладения от тяговой батареи пикапа, внедорожные шины и программно-аппаратный комплекс FSD, который в процессе своего эволюционного развития должен обеспечить автономность управления машиной.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nissan будет получать ДВС и коробки передач от совместного предприятия Renault и Geely
Илон Маск настоял, что электромобиль Tesla за $25 000 готовится к производству
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
Небольшой обзор на беспроводную мышь Lamzu Atlantis V2 спустя месяц использования
+

Сейчас обсуждают

Алексей Зайцев
07:57
Ахахах солевый дырявые лестовские разрабы не займутся игрой, они ее добивают своими "нововведениями" и да я сужу не по большому брату, у меня в блитце акку 10й год идёт и я заметил как поменялась игра...
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
b0n3z
07:55
х800хт, х1950хт
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
b0n3z
07:42
то есть 6600хт и 6650хт это совершенно разные карты?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Владимир Левочкин
07:39
Или хохлам задонатят, а вообще прикольно вначале её забрали, а потом через 5 лет обратно за деньги продают
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Олег
07:31
По 0.1 и 1% разница будет и существенная. По среднему разницу увидишь, но от игры к игре. i9, ессно, лучший выбор
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Ezdiumno ru
07:12
А вдруг? CD в эпоху 8 и 5 дюймовых дискет тоже казались сказкой
Венесуэла дала три месяца нефтяным компаниям на шельфе Эссекибо на завершение работ
Ahriyamainyus Duwaista
07:08
Полнейший пиндеж!!! Игроки не тратят нихуха. Продажи давно просели - это тупой меркетинговый ход, чтобы народ потянулся. Стримерам дали пооткрывать коробки и "за так" - это тоже старый маркетинг эффек...
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Андрей Леонов
06:52
Ебанашки
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Dmitriy81
06:32
Тестирование зен 3600 в играх статья готовиться,будет много фото и скриншотов,работаю над своими ошибками
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
Ваня 161rus
06:16
50% ещё на ддр3 весят какой ддр5
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем