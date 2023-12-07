И она уже поставляется в Калифорнии и Техасе.

При выводе на рынок новой модели большинство автопроизводителей старается первым делом заработать на более дорогих комплектациях, и политика компании Tesla в этом отношении не отличается от общепринятой практики. Как сообщает Electrek, некоторые участники очереди на Cybertruck, которая формировалась с ноября 2019 года, теперь получают от компании предложения приобрести электрический пикап ограниченной серии Foundation Series в богатой комплектации со всеми возможными на данный момент опциями.

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Источник изображения: Tesla

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Предложение действительно только для клиентов Tesla на территории США, причём отгрузки товарных машин начались всего в двух штатах: Техасе и Калифорнии. Дополнительные территории США будут добавлены к географии поставок в 2024 году. Что именно входит в комплектацию Founders Series, не уточняется, но за основу наверняка взята трёхмоторная и самая мощная версия пикапа. Помимо специальных шильдиков, подчёркивающих принадлежность экземпляра Cybertruck к ограниченной серии, покупатели получат функцию Powershare для питания домовладения от тяговой батареи пикапа, внедорожные шины и программно-аппаратный комплекс FSD, который в процессе своего эволюционного развития должен обеспечить автономность управления машиной.