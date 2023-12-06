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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ряд сотрудников тайваньских компаний не смогут посетить Китай без разрешения властей острова
Не только США пытаются сдержать технологическое развитие Китая.

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По информации Reuters, на этой неделе власти Тайваня опубликовали перечень из 22 направлений деятельности в пяти отраслях экономики, на которые будут распространяться дополнительные меры защиты национальных интересов. Сельское хозяйство, оборона, космические технологии, полупроводниковые компоненты и информационная безопасность стали теми пятью отраслями, где Тайвань усилит меры по защите своих национальных интересов.

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Источник изображения: Reuters

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В полупроводниковой сфере обсуждался запрет на экспорт 14-нм и более современных чипов с Тайваня в Китай, но каким оказался итог этих консультаций с представителями тайваньского бизнеса, власти острова не сообщили. Они лишь отметили, что бизнес от введения дополнительных ограничений не пострадает. Сотрудники тайваньских компаний, которые имеют доступ к технологиям, чья разработка на 50% и более финансировалась из государственного бюджета, утратят возможность свободно посещать Китай без заблаговременного уведомления властей Тайваня. Перечень защитных мер был передан тайваньскому парламенту и будет утверждён в течение трёх месяцев, но необходимо учитывать и то обстоятельство, что в начале следующего года на острове пройдут президентские выборы. Власти Тайваня уже запрещают местным компаниям строить передовые предприятия на территории Китая из-за опасений утечки технологий.

#полупроводники #китай #санкции #тайвань
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