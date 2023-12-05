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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Gartner: рынок полупроводниковых компонентов вернётся к росту в следующем году
Выручка увеличится на 16,8%, во многом благодаря росту цен на память.

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По оценкам специалистов Gartner, спад на рынке ПК и смартфонов в текущем году будет перевешивать тенденцию к росту спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта, поэтому в этом году выручка поставщиков полупроводниковых компонентов снизится на 10,9% до $534 млрд. Уже в следующем году тенденция к росту выручки вернётся, она вырастет на 16,8% до $624 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

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Примечательно, что толчок к росту выручки получит и сегмент памяти, поскольку через несколько месяцев цены на NAND и DRAM вернутся к росту, пусть и в разные моменты времени. Выручка от реализации микросхем памяти в следующем году увеличится на 66,3% после падения на 38,8% в текущем, и это во много будет способствовать росту всей выручки от реализации полупроводниковых компонентов по итогам 2024 года. В 2025 году выручка от реализации чипов всех видов вырастет на 15,5% до $721 млрд, если прогнозу Gartner суждено сбыться. При этом к 2027 году доля серверных систем со специализированными ускорителями искусственного интеллекта увеличится до 20%.

#аналитика #финансы #полупроводники #gartner
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