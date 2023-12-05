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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
От новых чипов для Китая компания NVIDIA могла бы получать до $3 млрд выручки ежеквартально
Если ей не запретят их поставлять.

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Аналитики Piper Sandler ожидают, что если NVIDIA всё же наладит выпуск специализированных ускорителей вычислений для китайского рынка, которые будут соответствовать новым экспортным ограничениям, которые вступили в силу в октябре этого года, то примерно ко второму кварталу следующего года она уже сможет получать от $2,5 до $3 млрд выручки от их реализации каждый квартал.

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Источник изображения: NVIDIA

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Конечно, весь этот потенциал окажется нереализованным, если руководство NVIDIA прислушается к замечаниям министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые прозвучали из её уст в минувшую субботу. Чиновница, напомним, упрекнула компании в стремлении гнаться за прибылью в ущерб национальным интересам США, налаживая поставки в Китай тех видов продукции, которая американскими властями признана нежелательной. Не исключено, что чиновники США будут закручивать гайки и дальше, что лишит NVIDIA возможности поставлять в Китай любые компоненты, пригодные для ускорения систем искусственного интеллекта и вычислений в целом.

#nvidia #аналитика #финансы #китай #санкции
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