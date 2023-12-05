Если ей не запретят их поставлять.

Аналитики Piper Sandler ожидают, что если NVIDIA всё же наладит выпуск специализированных ускорителей вычислений для китайского рынка, которые будут соответствовать новым экспортным ограничениям, которые вступили в силу в октябре этого года, то примерно ко второму кварталу следующего года она уже сможет получать от $2,5 до $3 млрд выручки от их реализации каждый квартал.

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Источник изображения: NVIDIA

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Конечно, весь этот потенциал окажется нереализованным, если руководство NVIDIA прислушается к замечаниям министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые прозвучали из её уст в минувшую субботу. Чиновница, напомним, упрекнула компании в стремлении гнаться за прибылью в ущерб национальным интересам США, налаживая поставки в Китай тех видов продукции, которая американскими властями признана нежелательной. Не исключено, что чиновники США будут закручивать гайки и дальше, что лишит NVIDIA возможности поставлять в Китай любые компоненты, пригодные для ускорения систем искусственного интеллекта и вычислений в целом.