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Аналитики Piper Sandler ожидают, что если NVIDIA всё же наладит выпуск специализированных ускорителей вычислений для китайского рынка, которые будут соответствовать новым экспортным ограничениям, которые вступили в силу в октябре этого года, то примерно ко второму кварталу следующего года она уже сможет получать от $2,5 до $3 млрд выручки от их реализации каждый квартал.
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Конечно, весь этот потенциал окажется нереализованным, если руководство NVIDIA прислушается к замечаниям министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые прозвучали из её уст в минувшую субботу. Чиновница, напомним, упрекнула компании в стремлении гнаться за прибылью в ущерб национальным интересам США, налаживая поставки в Китай тех видов продукции, которая американскими властями признана нежелательной. Не исключено, что чиновники США будут закручивать гайки и дальше, что лишит NVIDIA возможности поставлять в Китай любые компоненты, пригодные для ускорения систем искусственного интеллекта и вычислений в целом.