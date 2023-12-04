Как дальше торговать с Китаем, местные поставщики поймут в январе.

Агентство Reuters со ссылкой на министра экономики Тайваня Ван Мэй-хуа (Wanh Mei-hua) сообщило, что делегация высокопоставленных американских чиновников посетит остров в следующем месяце с целью проведения разъяснительной работы среди местных поставщиков чипов относительно введённых в октябре новых правил экспортного контроля США в отношении Китая и ряда других стран, которые причислены к «неблагонадёжным».

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Считается, что личные консультации с представителями регулирующих органов США позволят тайваньским промышленникам проще подстроиться под новые требования санкционных ограничений в адрес Китая, который продолжает оставаться крупным торговым партнёром острова даже в условиях ухудшения геополитической обстановки. На Тайване расположено большинство предприятий крупного контрактного производителя полупроводниковых компонентов — компании TSMC, поэтому подобные консультации явно необходимы в представлении американских чиновников.