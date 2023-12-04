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Как гласит статистика SEMI, в третьем квартале производители чипов в целом потратили на покупку оборудования для их выпуска $25,6 млрд. Это на 1% меньше, чем во втором квартале, но на 11% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Китай на этом фоне не только обеспечил 43% мировой выручки в этой сфере, но и увеличил её на 42% в годовом сравнении до $11,06 млрд. Последовательный прирост затрат китайских производителей на оборудование составил 46%.
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Всё это говорит о том, что даже в условиях спада спроса на других географических направлениях Китай охотно приобретает оборудование для выпуска чипов. Тайвань просел на 48%, Япония сократила расходы на 29%, и только Европа прибавила 2% в годовом сравнении. Китай, кстати, оказался единственной страной, которая на закупки оборудования для выпуска чипов в третьем квартале потратила более $10 млрд.