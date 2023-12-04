Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай наращивает закупки оборудования для выпуска чипов ударными темпами
И лидирует среди прочих регионов с большим отрывом.

реклама

Как гласит статистика SEMI, в третьем квартале производители чипов в целом потратили на покупку оборудования для их выпуска $25,6 млрд. Это на 1% меньше, чем во втором квартале, но на 11% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Китай на этом фоне не только обеспечил 43% мировой выручки в этой сфере, но и увеличил её на 42% в годовом сравнении до $11,06 млрд. Последовательный прирост затрат китайских производителей на оборудование составил 46%.

реклама

Источник изображения: ASML

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Всё это говорит о том, что даже в условиях спада спроса на других географических направлениях Китай охотно приобретает оборудование для выпуска чипов. Тайвань просел на 48%, Япония сократила расходы на 29%, и только Европа прибавила 2% в годовом сравнении. Китай, кстати, оказался единственной страной, которая на закупки оборудования для выпуска чипов в третьем квартале потратила более $10 млрд.

#аналитика #полупроводники #китай #китайские производители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава NVIDIA пообещал помочь Японии с чипами для ускорения вычислений
Делегация американских чиновников отправится на Тайвань для разъяснений по поводу санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
155
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
12
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
16
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
6
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
14:26
Допустим, фильм плохой. Но зачем вообще смаковать говно и писать про это статьи? Если полистать ленту автора, там прям подробно расписано, что кругом говно. Фильмы говно, игры говно, электромобили - т...
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
Денис Черенко
14:26
Оно и есть по кругу направление условлено пониманием для простоты иллюстрации так же как распространение света не конусом а треугольником так как направление не имеет значения
Arma – складывающийся электросамокат в портфеле
swr5
14:23
Маск полетит в Марс ))),
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
Роман Иванов
14:15
А ничего, что у разных командных оболочек, которые ты по глупости называешь терминалами, разный синтаксис и возможности. Как можно один скрипт скармливать разным оболочкам?
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Дмитрий Сергеев
14:13
Сосьете?))
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
NightXO
14:09
Че мелочиться. Пишете сразу в смертях детей в Африке, зачем нам эти литры. Одна транзакция биткоина равняется 1000 (условно) умершим детям в Африке. Или так неэтично писать?)
16 тысяч литров воды тратится на одну транзакцию биткоина
Дмитрий Сергеев
14:08
угу, 12600К же мало для панели нвидиа, что бы в нее играть надо купить 14900К.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Евгений Непомнящий
14:06
cmd.exe и powershell.exe не являются терминалами, это оболочки, обратите внимание хотя бы на названия. Запускаются они в эмуляторе терминала, называемом Windows console. Статья я так понимаю должна бы...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Чaтo-Б0t
14:02
Финансы поют романсы, голодомор о5 замаячил над Некроиной. Но у меня для обитателей Нэньки имеется грамотное и спасительное решение: некроинцы, все как один, срочно ломитесь на передовую в окопы. Там ...
FT: Украина может потерять €50 млрд из-за усиления ультраправых в Европе
Сергей Шульга
13:57
Меня тоже бесит когда тапка возвели в ранг бога, хотя без Ред була не чего бы и не было. Эти умудрились сделать космовоз похлеще мерсов. Сделай фуры что то похожее и они бы доминировали, это касается ...
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем