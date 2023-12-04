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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA пообещал помочь Японии с чипами для ускорения вычислений
И отмечает успехи в развитии местной полупроводниковой промышленности.

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Агентство Reuters сообщает, что основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) во время своего рабочего визита в Японию пообещал местному премьер-министру, что его компания поможет местным разработчикам с поставками ускорителей вычислений для развития систем искусственного интеллекта, которые сейчас остаются в большом дефиците.

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Источник изображения: NVIDIA

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Усилия японских властей по развитию местной полупроводниковой промышленности удостоились похвалы главы NVIDIA. Отрасль начинает расти, как отметил Хуан, и в какой-то перспективе сможет выпускать графические процессоры. Напомним, что TSMC ко второй половине десятилетия собирается освоить на своих будущих предприятиях в Японии выпуск 6-нм продукции, а компания Rapidus при поддержке IBM и Imec к 2027 году рассчитывает начать выпуск 2-нм изделий. Страны типа Японии, по словам основателя NVIDIA, начинают осознавать, что им нужны собственные массивы данных, системы искусственного интеллекта и средства их разработки.

#nvidia #полупроводники #искусственный интеллект #япония #gpgpu
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