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Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony не теряет надежды к марту 2024 года продать 25 млн консолей семейства PlayStation 5
Хотя за первые полгода реализовала чуть более 8 млн.

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Старший вице-президент подразделения Sony, отвечающего за развитие игровых платформ, в интервью Nikkei Asian Review рассказал о мотивах японской компании, побудивших её выпустить обновлённые игровые устройства в семействе PlayStation 5 в прошлом месяце. Как поясняет Хидеаки Нисино (Hideaki Nishino), период активного жизненного цикла игровой консоли длится от семи до восьми лет. Представленная в ноябре 2020 года исходная версия PlayStation 5 в следующем году должна приблизиться к середине своего жизненного цикла, а потому ноябрьское обновление ассортимента устройств было весьма своевременным.

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Источник изображения: Sony

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В первой половине текущего фискального года Sony смогла продать только 8,2 млн консолей PlayStation 5, но к марту следующего календарного всё равно рассчитывает увеличить это количество до 25 млн штук. Впервые с момента анонса PlayStation 5 компания будет входить в сезон праздничных распродаж без дефицита этих консолей, поскольку проблемы с логистикой и производством компонентов удалось устранить только сейчас. Как пояснил представитель компании, в состав PlayStation 5 входит около 2000 элементов, поэтому порой даже отсутствие одного из них мешало компании наладить ритмичные поставки консолей. Теперь PS5 по темпам роста объёмов продаж должна обойти свою предшественницу на сопоставимом этапе жизненного цикла, как сообщает представитель Sony.

#аналитика #sony #playstation 5 #игровые консоли
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