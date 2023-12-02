Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крохотный Сингапур в прошлом квартале обеспечил 15% выручки NVIDIA
Во многом за счёт высокой концентрации серверных систем.

реклама

Аналитики Citi со страниц ресурса CNBC взялись объяснить, по каким причинам насчитывающий около 6 млн жителей Сингапур по итогам прошлого квартала смог обеспечить компании NVIDIA около $2,7 млрд выручки, что соответствует 15% всех средств, полученных ею от клиентов в различных географических регионах в третьем квартале.

реклама

Источник изображения: Barron’s

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выручка NVIDIA в Сингапуре в годовом сравнении выросла более чем в пять раз. Это гораздо выше общих темпов роста выручки компании, которая по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросла в три раза. По величине выручки Сингапур уступил только США (34,77%), Тайваню (23,91%) и Китаю вместе с Гонконгом (22,24%). Причина такой концентрации выручки в государстве площадью 734 квадратных километра довольно банальна — здесь находятся многие региональные центры обработки данных, а в данный момент бизнес NVIDIA активно растёт как раз за счёт ускорителей вычислений для серверного сегмента. Кроме того, в Сингапуре налажена сборка различного оборудования, использующего компоненты NVIDIA.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В третьем квартале выручка компании на 80% определялась серверным сегментом, в котором половина выручки обеспечивалась центрами обработки данных, оставшуюся её часть обеспечили интернет-провайдеры и корпоративные клиенты.

#аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В четвёртом квартале объёмы поставок ноутбуков последовательно сократятся
Серверный сегмент не смог спасти Dell от падения выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
55
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
22
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
3
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
38
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
9
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
18
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
2
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5
Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
6

Сейчас обсуждают

Алексей Выходцев
06:58
А что с ними не так-то, некропостер? Компьютер работает по несколько суток без рестарта, регулярно играю, стримлю по 8-14 часов подряд - по сей день ни одного BSOD'а.
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Иван Горыныч
06:53
Вспомни как психовала власть когда Пригожин под аплодисменты взял Ростов и чем всё кончилось, а ведь Бахмута брали 8 месяцев, Жукова за это время трижды до Ла-Манша и обратно.
Госдеп: Путин не пойдёт на мир в Украине, пока не узнает результаты выборов президента США 2024 года
ark-bak
06:52
В отпуск она поедет уже без Зе скорее всего?
Жена Зеленского не хочет, чтобы её муж избирался на второй срок
Иван Горыныч
06:51
Трамп, как он скажет так и будет.🤣🤣🤣
Госдеп: Путин не пойдёт на мир в Украине, пока не узнает результаты выборов президента США 2024 года
Иван Горыныч
06:50
Вся верхушка жива и здорова как и в РФии
Госдеп: Путин не пойдёт на мир в Украине, пока не узнает результаты выборов президента США 2024 года
Иван Горыныч
06:49
Им бы да по моргам Крыма от Джанкоя до Армянска...
Путин: в России ожидается рекордная продолжительность жизни
Иван Горыныч
06:47
Что бы ты делал на месте предателя фюрера если бы твою страну бомбили?💰💰💰 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение о вводе российских войск на территорию Украины, отж...
Путин: демографические вызовы нельзя преодолеть одними только деньгами
Иван Горыныч
06:45
Раха не треснет?😂😂😂
Путин: демографические вызовы нельзя преодолеть одними только деньгами
Иван Горыныч
06:42
Странно, а чё они по среди зимы там забыли?
Посадка на Луну американского аппарата запланирована на 25 января 2024
Дмитрий
05:58
Наконец то. 11 уже надоела. Обещали золотые горы на деле нет ничего по сути, ради чего с десятки хотелось бы перейти. может в 12 что то лучше будет. 11 поставил с первых беток тоже 31 июня ка...
Windows 12 выйдет в июне 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем