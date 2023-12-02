Во многом за счёт высокой концентрации серверных систем.

Аналитики Citi со страниц ресурса CNBC взялись объяснить, по каким причинам насчитывающий около 6 млн жителей Сингапур по итогам прошлого квартала смог обеспечить компании NVIDIA около $2,7 млрд выручки, что соответствует 15% всех средств, полученных ею от клиентов в различных географических регионах в третьем квартале.

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Источник изображения: Barron’s

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выручка NVIDIA в Сингапуре в годовом сравнении выросла более чем в пять раз. Это гораздо выше общих темпов роста выручки компании, которая по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросла в три раза. По величине выручки Сингапур уступил только США (34,77%), Тайваню (23,91%) и Китаю вместе с Гонконгом (22,24%). Причина такой концентрации выручки в государстве площадью 734 квадратных километра довольно банальна — здесь находятся многие региональные центры обработки данных, а в данный момент бизнес NVIDIA активно растёт как раз за счёт ускорителей вычислений для серверного сегмента. Кроме того, в Сингапуре налажена сборка различного оборудования, использующего компоненты NVIDIA.

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В третьем квартале выручка компании на 80% определялась серверным сегментом, в котором половина выручки обеспечивалась центрами обработки данных, оставшуюся её часть обеспечили интернет-провайдеры и корпоративные клиенты.