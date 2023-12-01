Выход новых моделей MacBook Pro не помог Apple.

Аналитики DigiTimes Research продолжают отслеживать динамику поставок ноутбуков на мировом рынке, и сообщают, что после последовательного всплеска объёмов на 20% во втором квартале третий продемонстрировал более скромный последовательный прирост в размере 2,1%, а четвёртый вообще рискует завершиться снижением объёмов поставок ноутбуков на 7,3%. Во-первых, запасы готовой продукции на складах всё ещё велики, а во-вторых, третий квартал сформировал высокую базу для последовательного сравнения.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В третьем квартале росту объёмов поставок ноутбуков способствовало стремление производителей освободить склады от моделей потребительского класса и формированием запасов актуальных модификаций в преддверии сезона осенних распродаж. Lenovo удалось по итогам третьего квартала стать крупнейшим поставщиком ноутбуков, а вот занимающая третье место Dell в четвёртом квартале окажется единственным участником рынка, который столкнётся с последовательным ростом поставок ноутбуков, поскольку корпоративные клиенты на рынках с развитой экономикой начали обновлять парк оборудования, сформированный за годы пандемии. Продукция Apple, несмотря на недавний выход новых моделей MacBook Pro на базе передовых процессоров семейства M3, в четвёртом квартале повышенным спросом пользоваться не будет из-за доминирования негативных макроэкономических факторов.