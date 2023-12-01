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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский конкурент NVIDIA после попадания под санкции США смог привлечь $280 млн
Деньги выделили китайские власти.

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Основанная выходцем из NVIDIA компания Biren Technology в позапрошлом месяце попала под санкции США, теперь она вынуждена полагаться на финансовую поддержку преимущественно китайских фондов. Власти Гуанчжоу, как сообщает Bloomberg, помогли молодой компании привлечь $280 млн на своё развитие. Дополнительно ведутся переговоры с властями Гонконга, и в случае их успеха Biren не только откроет на его территории своё представительство, но и попытается выйти на фондовый рынок региона.

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Источник изображения: Biren Technology

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Попавшему под санкции США конкуренту Biren — компании Moore Threads, как сообщает Bloomberg, тоже удалось привлечь сотни миллионов долларов на своё развитие. После того, как власти США ужесточили контроль за поставками на китайский рынок ускорителей NVIDIA с определённым уровнем быстродействия, местным разработчикам систем искусственного интеллекта приходится задумываться об импортозамещении аппаратной базы. Закономерно, что власти КНР при этом стараются поддерживать местных разработчиков ускорителей вычислений деньгами.

#китай #санкции #импортозамещение #стартап #biren
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