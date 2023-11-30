Так считает основатель компании NVIDIA.

Генеральный директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) не стал уступать своей коллеге, как поясняет Bloomberg, и на мероприятии DealBook в Нью-Йорке поделился с аудиторией своей оценкой явлений, происходящих в отрасли информационных технологий. Он заявил, что NVIDIA нуждается во множестве полупроводниковых компонентов, которые поставляются из разных регионов, а не только Тайваня, поэтому для США достижение полной независимости в сфере полупроводниковых изделий реалистично только в перспективе десяти или двадцати лет.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, к этой цели нужно стремиться, как заверил глава NVIDIA. Даже к санкциям против Китая, которые мешают компании поставлять в регион свои ускорители вычислений, Хуан относится с пониманием, заявляя о важности национальной безопасности и конкурентоспособности американского государства. При этом он признаёт, что санкции США способствуют развитию внутри Китая конкурирующих компаний. По крайней мере, NVIDIA насчитывает таких потенциальных конкурентов не менее 50 штук. Они в технологическом плане пока отстают от NVIDIA лет на десять, но из-за санкций США вынуждены развиваться стремительными темпами.