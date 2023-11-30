Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Полной независимости в сфере поставок чипов США добьются лишь через двадцать лет
Так считает основатель компании NVIDIA.

реклама

Генеральный директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) не стал уступать своей коллеге, как поясняет Bloomberg, и на мероприятии DealBook в Нью-Йорке поделился с аудиторией своей оценкой явлений, происходящих в отрасли информационных технологий. Он заявил, что NVIDIA нуждается во множестве полупроводниковых компонентов, которые поставляются из разных регионов, а не только Тайваня, поэтому для США достижение полной независимости в сфере полупроводниковых изделий реалистично только в перспективе десяти или двадцати лет.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Впрочем, к этой цели нужно стремиться, как заверил глава NVIDIA. Даже к санкциям против Китая, которые мешают компании поставлять в регион свои ускорители вычислений, Хуан относится с пониманием, заявляя о важности национальной безопасности и конкурентоспособности американского государства. При этом он признаёт, что санкции США способствуют развитию внутри Китая конкурирующих компаний. По крайней мере, NVIDIA насчитывает таких потенциальных конкурентов не менее 50 штук. Они в технологическом плане пока отстают от NVIDIA лет на десять, но из-за санкций США вынуждены развиваться стремительными темпами.

#аналитика #китай #санкции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA призналась, что ей нужно время, чтобы представить новые ускорители для Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
83
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
1
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
13
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1

Сейчас обсуждают

Николай Щепетов
04:51
И увеличили добычу угля на 5%.
ВС РФ освободили Артемовское в ДНР, которое не смогли в свое время взять даже ЧВК "Вагнер"
unhurtable
04:24
Графоман ни о чем....
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
DIP48
04:15
Опять списали американский военных и наёмников, что к бандерке отправились на Украине. Концы в воду.
На месте падения MV-22 Osprey японские корабли и вертолеты проводят поисково-спасательную операцию
Апшеронский скакел
04:11
Ещë был чëрный четверг 12 апреля 1951 года в Корее
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
DIP48
04:09
Выживут не все. А лишь всякие Кулебы, вовремя сделавшие ноги
МИД Украины: Мы де-факто становимся армией НАТО
DIP48
04:08
Кулеба иностранных дел.))) Ну и идиотские погонялова у украинцев в качестве фамилий.)))
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Skolzyashiy
03:56
Классная статья. На каком языке озвучку то выпустили?
Через год Mechanics VoiceOver выпустили озвучку для The Callisto Protocol
Сергей Николенко
03:37
Алан вейк 2, топ тема
Автор Baldur's Gate III скромно принял первую награду "Игра года"
Nacvark
03:31
Ну это уже бред. Иностранные наёмники давно ушли, потому что к такому их жизнь не готовила, это не в Африке папуасов от золота отгонять. Тем более польские, которым в собственной армии дадут лучше усл...
МИД Украины: Мы де-факто становимся армией НАТО
Skolzyashiy
03:14
Зачем тут разрез фашистского тигра вставили? Современных танков для сравнения не нашлось?
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем