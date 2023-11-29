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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA надеется со временем найти новую компанию для крупного поглощения
Деньги есть, можно себе позволить.

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Купив в апреле 2020 года примерно за $7 млрд израильскую компанию Mellanox, разработчик графических решений и ускорителей вычислений NVIDIA к настоящему времени смог успешно интегрировать оба бизнеса. Попытка NVIDIA купить Arm при этом не увенчалась успехом, и теперь акции британского разработчика процессорных архитектур поступили на американскую фондовую биржу, чтобы привлекать капитал.

На технологической конференции UBS на этой неделе ведущий спросил у финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), не желает ли компания при нынешних темпах генерирования выручки задуматься о новом крупном поглощении, ведь через год она вполне может накопить до $40 млрд свободных денежных средств, не особо отказывая себе как в разработках, так и в выкупе акций у инвесторов или выплате дивидендов.

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Источник изображения: NVIDIA

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Колетт Кресс призналась, что NVIDIA очень довольна итогами сделки с Mellanox, и продолжает искать возможности для покупки «ещё одного драгоценного камня», но это не значит, что компания при этом не будет рассматривать более мелкие цели для поглощения. Другими словами, новости в этой сфере ещё могут появиться, хотя и не факт, что с учётом растущего внимания антимонопольных органов разных стран к деятельности NVIDIA, подобные сделки станет проще согласовывать.

#аналитика #финансы #сделка #mellanox
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