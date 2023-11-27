По консервативным оценкам.

Как сообщает DigiTimes, индийские власти считают, что им потребуется около двух лет для привлечения инвесторов, готовых наладить в стране выпуск 28-нм чипов, а чтобы наладить серийное производство, уйдёт ещё не менее пяти лет. Аналитики DigiTimes Research придерживаются более консервативной оценки, предполагая, что на все эти этапы уйдёт не менее десяти лет.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Индии, по мнению экспертов DigiTimes Research, до сих пор для организации локального производства чипов не хватало не только квалифицированных кадров, но и стабильной технической инфраструктуры с бесперебойным энергоснабжением и водоснабжением. При этом внутренняя потребность Индии в полупроводниковых компонентах растёт год от года. По итогам прошлого года дефицит в этой сфере достиг $210 млрд, и дальше он будет только увеличиваться. Технологические нормы 28 нм при этом являются оптимальным выбором для организации производства на территории Индии, поскольку позволяют покрыть потребности самых разных отраслей национальной промышленности.