Осталось договориться с Китаем о поставках графита.

Если для большинства стран условия поставок оборудования для производства чипов в Китай после введения октябрьских ограничений со стороны США ухудшились, то южнокорейские производители памяти вздохнули с облегчением, поскольку им удалось продлить действие льготных условий на поставку необходимого для развития своих китайских предприятий оборудования на неопределённый срок. Как поясняет Nikkei Asian Review, власти Южной Кореи благодарны американским чиновникам за наличие такой возможности.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Соответствующие признания в интервью японскому изданию сделал министр торговли Южной Кореи Ан Дук Гын (Ahn Duk-geun). Корейские производители памяти, по его мнению, с трудом смогли бы продолжать бизнес по выпуску микросхем DRAM и NAND на территории Китая, если бы им пришлось на общих основаниях согласовывать поставку каждой партии оборудования с Министерством торговли США. Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Южной Кореи и важнейшим импортёром местной продукции в сфере полупроводниковых компонентов. У компаний SK hynix и Samsung Electronics на территории КНР остаются крупнейшие предприятия по выпуску микросхем памяти.

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С властями КНР южнокорейские чиновники пытаются договориться о льготах на поставку графита, который необходим корейским производителям для выпуска тяговых аккумуляторов для электромобилей. Попутно Южная Корея пытается найти альтернативных поставщиков графита в Танзании и Мозамбике, а заодно стимулирует развитие производства искусственного графита на своей территории.