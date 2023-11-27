До конца следующего года, если обстановка не изменится к тому времени.

В 2003 году, когда отношения между США и КНР были ориентированы на техническое сотрудничество, была основана компания H3C Technologies, в роли учредителей которой выступили американская компания 3Com и китайская Huawei Technologies. Сейчас 49% акций этого совместного предприятия принадлежат Hewlett Packard Enterprise, но владеющая 51% акций китайская Unisplendour с мая предпринимает попытки выкупить долю первой за $3,5 млрд. В середине этого года H3C контролировала 16% китайского рынка серверных систем и считалась вторым по величине поставщиком на местном рынке.

Как поясняет South China Morning Post со ссылкой на китайское издание Caixin, высшее руководство сообщило менеджерам среднего и верхнего звена, что с первого декабря их жалование будет сокращено на величину от 10 до 20 %, в зависимости от занимаемой должности. Чем выше занимаемый пост, тем сильнее будет сокращение зарплаты. Оно будет действовать до конца следующего года, если обстоятельства не будут изменены существенным образом.

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Источник изображения: H3C

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Зависящая от поставок импортных компонентов H3C в условиях усугубления санкций США вынуждена экономить на зарплатах руководителей. Впрочем, на фоне общей численности штата в 19 000 человек подобные меры будут скорее символическими, чем позволяющими добиться реальной экономии.