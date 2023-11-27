Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei и Changan создали совместное предприятие по выпуску компонентов для умных автомобилей
Оно стремится стать лидером китайской промышленности.

реклама

Компания Huawei Technologies давно сотрудничает с различными автопроизводителями, но самостоятельно выпускать электромобили не планирует. По информации Reuters, накануне китайский гигант заявил о переводе в структуру совместного предприятия с Changan Auto своих активов, связанных с разработкой технологий и компонентов для умных автомобилей. В капитале совместного предприятия соответствующий автопроизводитель получит долю в 40%.

реклама

Источник изображения: Huawei

Партнёры будут совместно разрабатывать, выпускать и поставлять на рынок интеллектуальные системы для автомобилей и компоненты, как отмечается в пресс-релизе. Участие в капитале Changan Auto не подразумевает исключительности сотрудничества, продукция совместного предприятия будет поставляться и прочим автопроизводителям. Партнёры ставят перед собой задачу создать лидера китайской отрасли в сфере производства компонентов для умных авто.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее Huawei сотрудничала с компанией Seres, которая выпускает электромобили марки Aito. В сотрудничестве с Chery китайский гигант начал выпускать электромобили Luxeed, которые призваны соперничать с Tesla Model S. Теперь, как надо понимать, и в составе продукции дочерних марок Changan появится больше технологических решений Huawei.

#китайские производители #changan
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NIO и Changan Auto будут сотрудничать в сфере экспресс-замены тяговых батарей
Успехи Transsion за пределами Китая скоро позволят компании подвинуть Oppo на рынке смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
55
Обзор игровой мыши Acer OMW121
10
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
52
Демографическая яма в России и как с ней бороться
95
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
4
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
29
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+

Сейчас обсуждают

Колючка
08:08
ждём, пора Вротврот поставит лайки со всех своих 10 акков
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Дмитрий
08:05
2 года назад вставил xfx 6900xt и никаких плясок не видел. тоже скучная как нвидия.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Galadriil
08:04
Шёл 2023 а у нас всё туже пасту втирают , как говорится "... не мамонт, ... не вымрет"
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
nukemall
08:03
Это общая беда дуркаинцев, они воображают, что в России всё как у них, только хуже, сами себя накачивают выискивая картинки каких-нибудь брошенных деревенек, грязных закоулков итп.
В Германии заявили, что из-за дефицита боеприпасов немецкая армия в случае конфликта продержится не больше 48 часов
huk87
08:03
Нвидия скучные карты, вставил и забыл. С Амудэ пляски с бубном не дадут скучать.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Инженер Заполярный
08:00
Как в мультике "Суперсемейка" : — Крантыыы! Нам всем Крантыыы! )))
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
nukemall
07:57
>Однако, отсутствие в процессоре ядер с низким энергопотреблением приводит к тому, что даже продвинутый техпроцесс N4P TSMC не сберегает его от сильного нагрева. Низкопроизводительные и потому мало п...
Процессор MediaTek Dimensity 9300 на Vivo X100 Pro теряет 46% скорости в стресс-тесте
Денис Данекин
07:53
К сожалению, не вы один это видите
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Андрей Важенин
07:47
А кто ж вам деньги за транзит того чего нет платит? Наши представители все свои обязательства выполняют. В отличии от Украины. Долги за незалежную Россия выплатила в обмен на отсутствие ядерного оружи...
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Midnight Sun
07:45
Насморк опять со своей "вукраиной"
В Украине рассказали, что Залужный не имеет плана на 2024 год, при этом просит усилить мобилизацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем