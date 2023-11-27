Оно стремится стать лидером китайской промышленности.

Компания Huawei Technologies давно сотрудничает с различными автопроизводителями, но самостоятельно выпускать электромобили не планирует. По информации Reuters, накануне китайский гигант заявил о переводе в структуру совместного предприятия с Changan Auto своих активов, связанных с разработкой технологий и компонентов для умных автомобилей. В капитале совместного предприятия соответствующий автопроизводитель получит долю в 40%.

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Источник изображения: Huawei

Партнёры будут совместно разрабатывать, выпускать и поставлять на рынок интеллектуальные системы для автомобилей и компоненты, как отмечается в пресс-релизе. Участие в капитале Changan Auto не подразумевает исключительности сотрудничества, продукция совместного предприятия будет поставляться и прочим автопроизводителям. Партнёры ставят перед собой задачу создать лидера китайской отрасли в сфере производства компонентов для умных авто.

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Ранее Huawei сотрудничала с компанией Seres, которая выпускает электромобили марки Aito. В сотрудничестве с Chery китайский гигант начал выпускать электромобили Luxeed, которые призваны соперничать с Tesla Model S. Теперь, как надо понимать, и в составе продукции дочерних марок Changan появится больше технологических решений Huawei.