Ставку необходимо снизить почти в семь раз.

Индийское законодательство подразумевает таможенные пошлины в размере 70% на ввозимые автомобили стоимостью до $40 000, а более дорогие машины облагаются по ставке $100 000, поэтому основную часть местного автопарка формируют транспортные средства локальной сборки. Электромобилей Tesla среди них пока нет, но если верить ссылающемуся на индийские СМИ агентству Reuters, компания Илона Маска (Elon Musk) ведёт с индийскими властями переговоры не только о начале официального импорта своей продукции в страну, но и организации их производства на её территории.

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Источник изображения: Engage Tesla

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Tesla готова вложить $2 млрд в локализацию производства своих электромобилей в Индии, если власти предоставят ей возможность ввезти в страну до 30 000 импортных электромобилей по таможенной ставке 15%. Рассматривается и вариант с инвестициями в размере $500 млн, если партия «льготных» электромобилей Tesla будет измеряться 12 тысячами экземпляров. Власти Индии проявляют интерес к теме локализации выпуска электромобилей Tesla, но хотели бы сократить объём партии импортируемых машин этой марки. По всей видимости, Маск готов начать продавать свои электромобили в Индии, но при условии снижения пошлин, а поскольку строительство предприятия займёт некоторое время, на первых порах удовлетворять спрос предстоит за счёт импортируемых машин.