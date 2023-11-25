Компания остаётся крупнейшим поставщиком литографического оборудования.

Крупнейший в мире поставщик литографических сканеров ASML располагает штаб-квартирой в Нидерландах, а потому политика этого государства способна существенным образом влиять на всю мировую полупроводниковую отрасль. Новым фактором нестабильности может стать приход к власти ультраправой Партии свободы, которая по итогам недавних парламентских выборов получила 37 из 150 мест, и теперь может считаться парламентским большинством. Глава партии Герт Вилдерс (Geert Wilders) может стать следующим премьер-министром страны, принеся с собой серьёзные изменения в политике в сфере иммиграционного контроля.

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Источник изображения: ASML

Если идеи однопартийцев Вилдерса удастся реализовать на уровне государственной политики, то въезд иностранцев в Нидерланды для проживания и работы будет существенным образом ограничен. Компанию ASML, которая частично зависит в своей деятельности от трудовых иммигрантов, подобные перспективы как минимум настораживают.

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В политических кругах Нидерландов витает также идея выхода страны из состава Евросоюза по примеру Великобритании, и подобный шаг ещё сильнее повлияет на бизнес ASML. К счастью, эксперты пока оценивают вероятность выхода Нидерландов из состава Евросоюза не столь высоко, чтобы можно было начинать беспокоиться по этому поводу.