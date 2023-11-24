В нём примут участие сто тысяч граждан страны.

По информации South China Morning Post, в четвёртом квартале следующего года монетарные власти Южной Кореи запустят эксперимент по использованию цифровой валюты, выпущенной государством. Он охватит около ста тысяч граждан Южной Кореи, отбирать которых для участия будут отдельные коммерческие банковские организации.

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Источник изображения: AFP

Как это обычно бывает, участники эксперимента получат некую сумму от государства в цифровом эквиваленте, но потратить её можно будет на строго определённые цели. В частности, переводить между собой цифровую валюту участники эксперимента не смогут. В дальнейшем власти Южной Кореи хотят использовать данную схему для осуществления экстренных выплат гражданам, поскольку цифровые транзакции надёжнее и обходятся дешевле с точки зрения комиссий.

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Эксперимент будет длиться три месяца, в дальнейшем при наличии инициативы со стороны отдельных банков он будет продлён. Китай в этой сфере уже проводил подобные эксперименты, и доказал, что чем шире охват аудитории, тем ближе их условия к реальному массовому применению в будущем.