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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Участники рынка с нетерпением ждут выхода ускорителей AMD Instinct MI300
За исключением конкурирующей NVIDIA.

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Поскольку аналитики предрекают сохранение за NVIDIA примерно 85% рынка ускорителей вычислений в следующем году, отсутствие внятной конкуренции явно не идёт на пользу клиентам, ведь они встают в многомесячные очереди за продукцией этой марки и чаще всего переплачивают за право получать её в приоритетном порядке. Как сообщает DigiTimes, участники рынка полупроводниковых компонентов с нетерпением ждут выхода ускорителей AMD Instinct MI300, поставки которых одноимённая компания должна начать в текущем квартале.

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Источник изображения: AMD

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Появление альтернативы ускорителям NVIDIA должно как-то оживить конкуренцию, хотя очевидно, что AMD не удастся в обозримой перспективе как-то переломить ситуацию. Во-первых, начальные партии Instinct MI300 будут доставаться производителям суперкомпьютеров, с которыми у AMD уже наверняка заключены контракты. Во-вторых, AMD не может предложить разработчикам систем искусственного интеллекта столь обширной программной экосистемы, как у NVIDIA, поэтому темпы экспансии изделий первой из марок будут сдержанными. Но в любом случае, усиление конкуренции среди поставщиков пойдёт покупателям только на пользу.

#amd #nvidia #instinct mi300
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