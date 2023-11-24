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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель Foxconn отказался от президентских амбиций на Тайване
Владычицей морской, оно, конечно, быть престижнее…

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Агентство Bloomberg сегодня заявило, что основатель Foxconn Терри Гоу (Terry Gou), который до недавних пор явно демонстрировал стремление принять участие в предвыборной гонке за пост президента Тайваня, принятл решение о снятии своей кандидатуры на выборах, которые состоятся в январе следующего года. Своё желание попробовать силы в политике бизнесмен демонстрировал с 2019 года, но заявку на участие в выборах подал только в этом году.

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Источник изображения: Foxconn

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Как сообщается, предвыборная программа Гоу, ориентированная на выстраивание конструктивного диалога между Китаем и США, не нашла достаточной поддержки среди избирателей. Кроме того, новоиспечённого кандидата в президенты Тайваня заподозрили в покупке подписей на этапе своего выдвижения на этот пост, а в Китае ситуацию усугубили следственные действия местных властей, развёрнутые с целью выявления возможных нарушений законодательства локальными представительствами Foxconn. Формально Терри Гоу в жизни компании участия уже не принимает, но считается, что китайские власти могут воздействовать на него через влияние на бизнес Foxconn, для которого КНР остаётся главной производственной площадкой и источником выручки. Отказаться от участия в президентских выборах на Тайване Терри Гоу успел сегодня, когда завершался приём заявлений от кандидатов на этот пост.

#китай #тайвань #foxconn #президентские выборы
Источник: bloomberg.com
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