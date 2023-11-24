Компания в серверном сегменте заработает в два раза больше основных конкурентов.

Аналитики Raymond James не стали переживать по поводу возможного ущерба для бизнеса NVIDIA от санкций США, а сосредоточились на перспективах этого поставщика ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта с точки зрения сохранения доминирующего положения на рынке. По их мнению, данная компания в следующем году будет удерживать более 85% соответствующего сегмента.

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Источник изображения: NVIDIA

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Некоторые из клиентов NVIDIA могут на время приостановить закупки её ускорителей, ожидая выхода нового семейства B100 во второй половине следующего года, но это не значит, что они в качестве альтернативы будут выбирать AMD Instinct MI300 или Intel Gaudi 3, которые к тому времени будут доступны для покупки. По итогам следующего фискального года, как считают аналитики, выручка NVIDIA в серверном сегменте достигнет $85 млрд. Это более в два раза выше, чем у Intel и AMD вместе взятых. По мнению аналитиков Raymond James, вызревавшая на протяжении 20 лет экосистема CUDA обеспечивает NVIDIA уверенным конкурентным преимуществом.