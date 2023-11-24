Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году NVIDIA достанется более 85% рынка ускорителей вычислений
Компания в серверном сегменте заработает в два раза больше основных конкурентов.

реклама

Аналитики Raymond James не стали переживать по поводу возможного ущерба для бизнеса NVIDIA от санкций США, а сосредоточились на перспективах этого поставщика ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта с точки зрения сохранения доминирующего положения на рынке. По их мнению, данная компания в следующем году будет удерживать более 85% соответствующего сегмента.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Некоторые из клиентов NVIDIA могут на время приостановить закупки её ускорителей, ожидая выхода нового семейства B100 во второй половине следующего года, но это не значит, что они в качестве альтернативы будут выбирать AMD Instinct MI300 или Intel Gaudi 3, которые к тому времени будут доступны для покупки. По итогам следующего фискального года, как считают аналитики, выручка NVIDIA в серверном сегменте достигнет $85 млрд. Это более в два раза выше, чем у Intel и AMD вместе взятых. По мнению аналитиков Raymond James, вызревавшая на протяжении 20 лет экосистема CUDA обеспечивает NVIDIA уверенным конкурентным преимуществом.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #nvidia b100
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Запасов ускорителей вычислений Baidu хватит на пару лет развития своих систем искусственного интеллекта
По мнению аналитиков, выручка ASML в следующем году может сократиться на 4%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
30
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
37
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
04:59
Офигенные, крайне полезные танки "которые невозможно использовать из-за погодных условий", еще пусть поставят в 404ю аналогичных самолетов которые тоже нельзя поднимать в воздух - не тот состав :)
Business Insider: Украина не использует танки Abrams на поле боя из-за погодных условий
nukemall
04:58
Написано же: "китайская сторона предоставит не только технологии и оборудование, но и возьмет на себя сбыт готовой продукции в Китайской Народной Республике".
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
REY_B_
04:58
Классный эффект от лучиков - была рыжей, стала седой! А игра и так красивая.
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
unhurtable
04:50
Писатели комментов явно не видят написанное "в то время как китайская сторона предоставит не только технологии и оборудование, но и возьмет на себя сбыт готовой продукции в Китайской Народной Республи...
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
Амелия Эмбер
04:08
Кто сейчас тоже пищал как девчонка от такой новости???
Broadcom завершила сделку по покупке VMware за $69 млрд
Алекс Суворов
04:07
В Самаре есть заваде по производству мин плиты как она у нас называется и сэндвичь с её применением панели делают два производства, регион и близ лезжайшие продукцией перенасыщенны!!! Зачем тратить де...
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
nukemall
03:39
Сам Himars это тупо грузовик с рамой на которую ставятся контейнеры с ракетами, стоит копейки и мало интересен. Уничтожают склады боеприпасов и по этому поводу новости каждый день.
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
nukemall
03:35
Ну прям-таки "волна нахлынула", ага. В реальности идут штурмовые группы численностью с отделение(6-8 человек) за огневым валом артиллерии и под прикрытием БПЛА. Это вам не 1-я мировая война когда все ...
Тарнавский: Третья штурмовая волна ВС РФ нахлынула на позиции ВСУ в Авдеевке
nukemall
03:30
Порты родственные RS-232 много где используются, если на устройстве работает что-то на ядре Linux(маршрутизаторы, ТВ-приставки, смартфоны-планшеты итд итп) - там 100% есть последовательный порт, хотя ...
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
nukemall
03:23
Параллельные и последовательные интерфейсы появились задолго до IBM PC, другое дело что творился в этом деле дикий зоопарк, а распространение "персоналок" заставило производителей прийти к стандартиза...
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем