Не всё так радужно у крупнейшего поставщика литографических сканеров.

Статус крупнейшего поставщика литографических сканеров до сих пор позволял ASML не особо переживать по поводу усугубления американских санкций в сфере экспортного контроля за поставками оборудования, но как сообщает Bloomberg, среди аналитиков нашлись те, кто не верят в безоговорочный успех этого производителя в 2024 году. Представители Redburn Atlantic вообще считают, что в следующем году выручка ASML сократится на 4%, тогда как шесть других крупных поставщиков профильного оборудования в США и Европе смогут нарастить свою выручку в среднем на 5%.

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Источник изображения: ASML

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Китайские покупатели оборудования для ASML, которые в этом году охотно прибирали к рукам всё невостребованное клиентами из других регионов, в 2024 году должны наконец насытиться, как поясняют эксперты. В целом же состояние рынка полупроводниковых компонентов будет таким, что многие участники рынка не пожелают наращивать закупки прежними темпами, и по итогам 2024 года у ASML может возникнуть просадка в выручке. Поставки же новых литографических сканеров последнего поколения могут натолкнуться как на технологические, так и сугубо экономические трудности, по мнению авторов прогноза. Угрозу для бизнеса ASML представляет и грядущая смена руководства, поскольку контракт действующего генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink) истекает как раз в следующем году.