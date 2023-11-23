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Как поясняет DigiTimes, недавно бывший вице-президент TSMC по разработкам Бёрн Линь (Burn Lin) попытался дать всестороннюю оценку попыткам SMIC наладить выпуск передовых чипов в условиях санкций и отсутствия доступа к наиболее современному литографическому оборудованию. Ещё в прошлом году этот бывший руководитель TSMC предсказывал, что китайская компания SMIC сможет наладить выпуск 7-нм чипов с использованием оборудования для сверхглубокой ультрафиолетовой литографии.
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В случае с попытками выпускать 5-нм чипы на том же оборудовании, как поясняет бывший представитель TSMC, количество технологических этапов вырастет до такого уровня, что производство будет очень затратным, а уровень брака вырастет. В этой ситуации, по мнению эксперта, санкции против SMIC и её китайских клиентов идут на пользу этой компании, поскольку она может устанавливать любые цены на свои услуги по производству передовых чипов. Прибыль направляется на развитие бизнеса и освоение новых технологий. Если бы конкуренцию на китайском рынке SMIC по-прежнему составляла TSMC, это было бы сделать гораздо сложнее.
Погоня за увеличением плотности размещения транзисторов, по мнению эксперта, не должна стать для всей отрасли единственной стратегией повышения производительности вычислительных компонентов. Необходимо рассматривать и альтернативы типа пространственной компоновки и чиплетов. Одна страна, по мнению выходца из TSMC, не сможет обладать всеми компетенциями для самостоятельного производства чипов. В этом отношении геополитика будет влиять на развитие мировой полупроводниковой отрасли.