Но у Китая, похоже, нет другого выхода.

Как поясняет DigiTimes, недавно бывший вице-президент TSMC по разработкам Бёрн Линь (Burn Lin) попытался дать всестороннюю оценку попыткам SMIC наладить выпуск передовых чипов в условиях санкций и отсутствия доступа к наиболее современному литографическому оборудованию. Ещё в прошлом году этот бывший руководитель TSMC предсказывал, что китайская компания SMIC сможет наладить выпуск 7-нм чипов с использованием оборудования для сверхглубокой ультрафиолетовой литографии.

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Источник изображения: DigiTimes

В случае с попытками выпускать 5-нм чипы на том же оборудовании, как поясняет бывший представитель TSMC, количество технологических этапов вырастет до такого уровня, что производство будет очень затратным, а уровень брака вырастет. В этой ситуации, по мнению эксперта, санкции против SMIC и её китайских клиентов идут на пользу этой компании, поскольку она может устанавливать любые цены на свои услуги по производству передовых чипов. Прибыль направляется на развитие бизнеса и освоение новых технологий. Если бы конкуренцию на китайском рынке SMIC по-прежнему составляла TSMC, это было бы сделать гораздо сложнее.

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Погоня за увеличением плотности размещения транзисторов, по мнению эксперта, не должна стать для всей отрасли единственной стратегией повышения производительности вычислительных компонентов. Необходимо рассматривать и альтернативы типа пространственной компоновки и чиплетов. Одна страна, по мнению выходца из TSMC, не сможет обладать всеми компетенциями для самостоятельного производства чипов. В этом отношении геополитика будет влиять на развитие мировой полупроводниковой отрасли.