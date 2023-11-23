Когда и где, не уточняется.

Когда бремя американских санкций в адрес Huawei Technologies в 2020 году значительно усилилось, китайский гигант решил продать права на использование торговой марки Honor консорциуму инвесторов, которые никак с исходной китайской компанией связаны не были. По информации CNBC, вчера представители этого независимого производителя смартфонов заявили о намерениях компании выйти на фондовый рынок. В какой стране это произойдёт, не уточняется.

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Источник изображения: CNBC

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На домашнем рынке Китая марке Honor удалось добиться приемлемой популярности, а вот за пределами страны её продукция пока не так известна. Привлечению внимания в этом году был призван выход двух дорогих моделей смартфонов Honor с гибким дисплеем. В рамках подготовки к IPO компания начнёт перестраивать состав совета директоров, чтобы соответствовать принятым в различных юрисдикциях требованиям к публичным компаниям. Когда состоится выход на биржу, тоже не уточняется. Очевидно лишь, что готовящийся Honor шаг призван способствовать притоку капитала на развитие бизнеса.