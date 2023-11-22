Именно так расшифровывается прирост на 369%.

Компания NVIDIA в своём квартальном отчёте по форме 10-Q пояснила структуру своей выручки в свете резкого роста спроса на ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта. Так, если по итогам третьего квартала выручка в сегменте серверных и телекоммуникационных решений в целом выросла на 284% до $14,7 млрд, то конкретно на ускорителях вычислений компания заработала на 369% больше, чем в третьем квартале прошлого года. За девять месяцев этого года выручка NVIDIA от реализации ускорителей вычислений выросла на 193% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, точные суммы выручки на данном направлении не выделяются.

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Источник изображения: NVIDIA

Кстати, сетевые решения профильную выручку увеличили на 155% по итогам третьего квартала, а за девять месяцев текущего года она выросла на 99%. По сути, основная часть сетевых компонентов, поставляемых в эти периоды, нужна для работы ускорителей вычислений, поэтому обе части выручки и росли примерно пропорционально.

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Бросается в глаза и другая деталь — выручка на направлении графики за девять месяцев этого года сократилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в этом виноват преимущественно сегмент профессиональных графических решений. В корпоративном сегменте профильная выручка вообще сократилась на 57%, и лишь рост выручки от реализации игровых графических решений на 7% помог частично компенсировать эти тенденции.