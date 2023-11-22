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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рынок смартфонов вернулся к росту после 27 месяцев спада по итогам октября
Аналитики надеются, что это надолго.

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Аналитики Counterpoint Research нашли новый повод для оптимизма в излюбленной для себя сфере изучения тенденций рынка смартфонов. По их данным, в октябре этого года объёмы продаж смартфонов впервые с июня 2021 года выросли в годовом сравнении на 5%, а на протяжении всего этого периода рынок смартфонов демонстрировал спад при сравнении с аналогичным месяцем предшествующего года.

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Источник изображения: Apple

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На протяжении долгих 27 месяцев восстановлению рынка смартфонов мешали дефицит полупроводниковых компонентов и макроэкономические проблемы, а ближайший по времени локальный всплеск спроса, совпавший с выходом на рынок устройств семейства Apple iPhone 14, не смог переломить негативную тенденцию. Зато это помог сделать выход на рынок смартфонов семейства Apple iPhone 15, хотя решающее значение для перелома ситуации имел всё-таки рост спроса на новые смартфоны в Африке, Индии и странах Ближнего Востока. В этих регионах рынок не так насыщен смартфонами, а потому обладает более выраженным потенциалом роста. Китай же ободрил выход на рынок смартфонов семейства Huawei Mate 60, поэтому в октябре сошлись сразу несколько положительных факторов. Впрочем, даже по итогам всего четвёртого квартала аналитики Counterpoint Research рассчитывают увидеть рост рынка смартфонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#смартфоны #аналитика #iphone #counterpoint research
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