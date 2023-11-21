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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla сможет начать импорт электромобилей в Индию при условии локализации производства в течение двух лет
О сотрудничестве может быть объявлено уже в январе следующего года.

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Контакты индийских чиновников с руководством Tesla на самом высшем уровне происходили неоднократно, и они не ограничиваются обсуждением закупок компанией автокомпонентов индийского производства, которые по своему объёму уже превысили $1 млрд в год. По информации Bloomberg, инвестиционное соглашение между властями Индии и компанией Tesla может быть заключено уже в следующем году, и на первом этапе оно позволит компании импортировать свою продукцию по сниженным таможенным ставкам. Импортная пошлина на ввоз автомобилей в Индии очень велика, поэтому в массовом сегменте здесь доминируют машины местного производства.

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Источник изображения: Tesla

Некоторые источники считают, впрочем, что по мере локализации производства батарей и прочих компонентов Tesla сможет выпускать в Индии электромобили стоимостью около $20 000. Впрочем, пока ей предстоит только договориться с местным правительством о строительстве первого локального предприятия, которое через пару лет может появиться в одном из трёх штатов Индии.

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Вообще, готовящиеся сейчас индийским правительством преференции для зарубежных производителей электромобилей не будут избирательными и предназначенными только для Tesla. Власти страны хотят предоставить импортёрам электромобилей льготные таможенные ставки при условии локализации производства машин в течение пяти лет. Tesla в рамках готовящихся договорённостей должна будет вложить в локальное предприятие не менее $2 млрд в первый год, а затем закупать ежегодно автокомпонентов индийского производства на сумму $15 млрд в год, включая и экспортные потребности. Ради снижения затрат для Tesla имеет смысл рассмотреть и возможность локализации производства тяговых батарей на территории Индии. Кстати, в текущем году Tesla закупит индийских комплектующих на сумму около $1,9 млрд, поэтому эта южноазиатская страна уже начинает интегрироваться в цепочку поставок американского автопроизводителя.

#tesla #электромобили tesla #индия #автопроизводство
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