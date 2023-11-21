Это не то место, где готовят шаурму.

В последний день этого месяца Tesla готова начать поставлять электрические пикапы Cybertruck, которые были представлены ровно четыре года назад. При этом информация об их окончательных технических характеристиках и ценах до сих пор скрывается, хотя некоторые инсайдеры уже смогли проникнуть внутрь предсерийных экземпляров и поделиться первыми впечатлениями от интерьера и элементов интерфейса. Как сообщает Electrek, компания даже начала выставлять образцы Cybertruck в своих шоурумах, которые сложно назвать автосалонами в полном понимании слова, поскольку эти точки приёма заказов нередко расположены в торговых центрах.

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Источник изображения: Electrek

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По крайней мере, в двух городах Калифорнии по одному экземпляру Cybertruck за традиционным ограждением уже выставлены. Посетителям разрешается рассматривать их с некоторого удаления, никакой актуальной информации о технических характеристиках или ценах нет. Те данные, что упоминались на презентации четыре года назад, могли за прошедшее время безнадёжно устареть. Очевидцы также сообщают, что товарные экземпляры пикапов начали вывозиться с предприятия Tesla в Техасе, где они собираются и до недавних пор накапливались на площадке с готовой продукцией. Скорее всего, до конца этого года свои пикапы, заказанные четыре года назад, получат лишь десятки клиентов Tesla.