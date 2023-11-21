И увеличит численность местного персонала ещё на 600 человек.

Компания ASML является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, без которых невозможно наладить выпуск полупроводниковых компонентов. Она готова развивать бизнес не только в родных Нидерландах, но и в соседних странах. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на немецкие СМИ сообщает, что ASML выразила готовность ежегодно вкладывать в расширение своего предприятия в Берлине по 100 млн евро, пока численность персонала на этом объекте не будет увеличена с нынешних 1700 до 2300 человек.

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Источник изображения: ASML

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С начала 2022 года ASML увеличила штат берлинского предприятия на 600 человек, поэтому решение о расширении бизнеса в этом регионе не было спонтанным. На то, чтобы увеличить численность персонала ещё на 600 человек, компания собирается потратить ещё несколько лет. Для этого ежегодно будет выделяться по 100 млн евро на расширение предприятия, включая и текущий год. Средства будут направлены не только на оплату труда персонала, но и расширение производственных мощностей и активизацию исследовательской деятельности. Технический прогресс в сфере литографии требует всё большего количества человеческих и материальных ресурсов, поэтому ради движения вперёд приходится вкладываться в будущее.