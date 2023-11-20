А средний срок эксплуатации автомобиля в Германии вырос до десяти лет.

Доводы о том, что электромобили требуют меньших затрат на обслуживания из-за более простой конструкции и отсутствия ДВС, похоже, некоторыми покупателями восприняты слишком буквально. Немецкая организация TUV, как отмечает DigiTimes, в своём новейшем исследовании выявила, что у двух- или трёхлетних экземпляров Tesla Model 3 статистика отказов хуже, чем в среднем у других транспортных средств в статистике.

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Источник изображения: Tesla

Чаще всего у Tesla Model 3 на этом этапе цикла эксплуатации выходят из строя светотехника, тормозная система и элементы ходовой части. Немецкие эксперты объясняют это тем, что с 2019 года Tesla перестала давать автовладельцам рекомендации по периодичности технического обслуживания своих электромобилей, и многие из них откровенно запустили свои транспортные средства. Во-вторых, у Tesla на территории Европы не так много сервисных центров, и автовладельцы просто не всегда могут вовремя попасть на обслуживание.

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В сегменте машин возрастом от четырёх до пяти лет самым надёжным автомобилем признан Volkswagen Golf Sportsvan, в возрасте от шести до семи лет лидером оказалась Mazda CX-3, а Mercedes-Benz B-класса возглавил рейтинг надёжности в категории транспортных средств возрастом от восьми до девяти лет. По данным отчёта, средний возраст автомобиля в Германии достиг 10 лет, увеличившись по сравнению с началом века почти в полтора раза. Машины стали более дорогими, поэтому владельцы стараются дольше их эксплуатировать. Правда, авторы исследования попутно делают вывод, что и надёжность автомобилей выросла с 2000 года.