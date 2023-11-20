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Издание Electrek обратило внимание, что жители Австралии не стесняются находить электросамокатам относительно новое применение: один из местных подростков был замечен за буксировкой с его помощью прицепа с моторной лодкой. Четырнадцатилетний судовладелец смог преодолеть на такой комбинации транспортных средств около восьми километров. По его словам, некоторые трудности возникали при преодолении подъёмов, а на спусках и равнине самокат тянул лодку и её владельца достаточно бодро.
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Безусловно, формально самокаты для такой работы не предназначены, и если от нагрузки какие-то его агрегаты выйдут из строя, это будет негарантийный случай, но одновременно законы Австралии не запрещают транспортировку лодок с помощью самокатов. В них лишь упоминается необходимость использования «подходящего для этого транспортного средства». Электровелосипеды под перевозку грузов тоже давно приспосабливают, поскольку это происходило и с их предшественниками, приводимыми в движение за счёт мускульной силы.