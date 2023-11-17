Но к производству тяговых аккумуляторов это не имеет никакого отношения.

Агентство Nikkei со ссылкой на комментарии представителей корпорации Panasonic сообщает, что её бизнес по производству отдельных автокомпонентов к марту 2024 года может сменить собственника. По крайней мере, управляющая компания Apollo Global Management сейчас ведёт переговоры с руководством японской корпорации о покупке подразделения Panasonic Automotive Systems, которое специализируется на выпуске дисплеев для бортовых систем автомобилей, а также компонентов, отвечающих за зарядку тяговых батарей электромобилей и гибридов.

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Источник изображения: Panasonic

Важно понимать, что Panasonic не собирается избавляться от основной части бизнеса, связанной с выпуском тяговых батарей и прочих ключевых компонентов электромобилей. Напротив, на его развитии корпорация как раз и хочет сосредоточиться, а от второстепенных частей бизнеса она готова избавиться в условиях растущей конкуренции и ухудшения макроэкономической ситуации.

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Попутно Panasonic будет развивать бизнес по выпуску тепловых насосов, которые востребованы не только в бытовой сфере, но и при производстве электромобилей, поскольку с их помощью можно эффективнее обогревать или охлаждать салон, сокращая энергозатраты на эти нужды со стороны тяговой батареи. Ещё одно направление бизнеса, которое связано с автопроизводством и будет развиваться под крылом японской корпорации и дальше, имеет отношение к разработке программного обеспечения для систем логистики компонентов. Отделение Panasonic Automotive Systems не должно привести к сокращениям среди сотрудников. Сумма сделки не уточняется, окончательное решение по ней может быть принято ближе к марту 2024 года, когда в календаре японской корпорации завершится очередной фискальный период.