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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD может доверить выпуск 4-нм процессоров компании Samsung
Образцы уже существуют, а серийное производство стартует в следующем году.

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Номинальное лидерство Samsung Electronics в темпах освоения передовых литографических технологий не особо выражается в коммерческом успехе её контрактного бизнеса, а также количестве клиентов на этом направлении. Формально, южнокорейский гигант освоил 3-нм технологию в массовом производстве ещё в конце июня прошлого года, но желающих воспользоваться её услугами за пределами узкого сегмента ускорителей для майнинга китайской разработки нашлось не так много. При этом слегка задержавшаяся относительно Samsung с освоением 3-нм техпроцесса компания TSMC по итогам текущего года рассчитывает получить от обслуживания соответствующих заказов до 4–6 % всей своей выручки.

На этом фоне заявление DigiTimes о способности Samsung Electronics получить заказы AMD на выпуск 4-нм кристаллов для серверных процессоров EPYC следующего поколения звучит весьма амбициозно. Напомним, речь идёт о процессорах с архитектурой Zen 5, которые AMD рассчитывает вывести на рынок в следующем году.

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Источник изображения: AFP

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Если учесть, что в начале этого месяца руководство AMD подтвердило факт существования образцов данных процессоров EPYC, уже тестируемых крупными клиентами, то и в причастность Samsung к их изготовлению тоже можно поверить. Тем более, что 4-нм техпроцесс в её исполнении достиг достаточной степени зрелости, чтобы удовлетворять требованиям AMD к уровню брака продукции и прочим техническим характеристикам.

#amd #samsung #полупроводники #литографическое производство #слухи #amd zen 5 #epyc turin
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