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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США заподозрили Applied Materials в обходе санкций при поставке оборудования китайской компании SMIC
Через южнокорейское представительство.

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Агентство Reuters по своим каналам выяснило, что американские органы правосудия расследуют возможное нарушение компанией Applied Materials наложенного в декабре 2020 года запрета на поставку оборудования для выпуска чипов в Китай для нужд местной компании SMIC. По данным следствия, американский поставщик в 2021 и 2022 годах поставил в Китай оборудования на сумму в несколько сотен миллионов долларов, обойдя санкции США за счёт использования своего южнокорейского подразделения, которое на конечном этапе и поставляло запрещённое оборудование в Китай.

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Источник изображения: Bloomberg

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Официальные представители различных ведомств США и самой компании Applied Materials данные слухи пока отказываются комментировать, но акции последней уже упали в цене на 7,3%. Компания могла бы попытаться поставлять упоминаемое оборудование на предприятия SMIC в Китае, если бы подала заявку на получение экспортных лицензий в Министерстве торговли США, но этого сделано не было. Первый запрос со стороны американских правоохранителей поступил ещё в октябре прошлого года, поэтому следствие может длиться с прошлой осени. Applied Materials подчёркивает свою приверженность законным методам ведения бизнеса и выражает готовность сотрудничать с органами следствия.

#полупроводники #сша #китай #санкции #китайские производители #smic #applied materials
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