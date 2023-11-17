Через южнокорейское представительство.

Агентство Reuters по своим каналам выяснило, что американские органы правосудия расследуют возможное нарушение компанией Applied Materials наложенного в декабре 2020 года запрета на поставку оборудования для выпуска чипов в Китай для нужд местной компании SMIC. По данным следствия, американский поставщик в 2021 и 2022 годах поставил в Китай оборудования на сумму в несколько сотен миллионов долларов, обойдя санкции США за счёт использования своего южнокорейского подразделения, которое на конечном этапе и поставляло запрещённое оборудование в Китай.

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Источник изображения: Bloomberg

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Официальные представители различных ведомств США и самой компании Applied Materials данные слухи пока отказываются комментировать, но акции последней уже упали в цене на 7,3%. Компания могла бы попытаться поставлять упоминаемое оборудование на предприятия SMIC в Китае, если бы подала заявку на получение экспортных лицензий в Министерстве торговли США, но этого сделано не было. Первый запрос со стороны американских правоохранителей поступил ещё в октябре прошлого года, поэтому следствие может длиться с прошлой осени. Applied Materials подчёркивает свою приверженность законным методам ведения бизнеса и выражает готовность сотрудничать с органами следствия.