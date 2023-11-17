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По информации Nikkei Asian Review, основанная в августе прошлого года японская компания Rapidus собирается привлечь к освоению 1-нм технологии не только группу японских вузов и бельгийских исследователей из Imec, но и их французских коллег из Leti. Последний исследовательский институт занимается разработкой перспективных транзисторных структур и методов обработки полупроводниковых материалов. В октябре он подписал соглашение с японским исследовательским центром LSTC, который был основан Rapidus при участии японских университетов.
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Напомним, что в 2025 году Rapidus собирается на строящемся в Японии предприятии освоить опытное производство 2-нм чипов, которое ей помогут освоить американская корпорация IBM и исследовательская организация Imec из Бельгии. В 2027 году планируется наладить серийный выпуск 2-нм чипов. В рамках освоения 1-нм технологии на помощь будет призван ещё и французский институт Leti, хотя и от содействия IBM в этом случае Rapidus не откажется. Предполагается, что серийный выпуск 1-нм чипов в Японии удастся наладить в следующем десятилетии.