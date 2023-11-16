Тогда созреют необходимые условия.

Анализируя риторику европейских автопроизводителей, можно понять, что в ближайшие пару лет крупнейшие игроки регионального рынка готовы будут предложить местным покупателям компактные электромобили стоимостью от 20 до 25 000 евро. Во всяком случае, слухи приписывают Tesla намерения начать сборку в Германии машины за 25 000 евро, Stellantis свой Citroen e-C3 за эти же деньги готова предложить уже в 2024 году, а к 2025 году Renault начнёт выпускать в Словении идеологического преемника Twingo на электротяге, который будет стоить всего 20 000 евро.

Как поясняет Reuters, руководство Volkswagen в таких условиях готово забыть о своих ранних заявлениях об отсутствии возможности выпустить электромобиль стоимостью 20 000 евро. Генеральный директор Оливер Блюме (Oliver Blume) хоть и затрудняется сказать, когда точно немецкий автогигант сможет выпустить электромобиль в этой ценовой категории, теперь склоняется к мысли, что техническая возможность сделать это появится после 2025 года.

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Источник изображения: Volkswagen

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Весной компания уже демонстрировала концепт ID.2all, который станет прообразом компактного электромобиля для европейского рынка стоимостью 25 000 евро, который выйдет на рынок как раз в 2025 году. Дополнительная оптимизация позволит снизить себестоимость таких электромобилей, но для этого Volkswagen придётся запустить новое предприятие в Германии по производству призматических аккумуляторных ячеек унифицированного типа, которое начнёт работать в 2025 году.