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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX обновил три рекорда Cinebench без жидкого азота
Но скоро данный способ охлаждения будет испробован.

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Очевидным образом сотрудничающий в этой сфере с компаниями AMD и ASUS американский энтузиаст Sampson на этой неделе обновил рекорд Cinebench R15 до 23 697 баллов, воспользовавшись материнской платой ASUS Pro WS TRX50-Sage и новейшим 96-ядерным процессором AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX, который до частот около 4,98 ГГц разогнался с использованием производительного воздушного кулера Icegiant ProSiphon Elite, который оснащён четырьмя вентиляторами и весит в сборе два килограмма.

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Источник изображения: HWBot, Sampson

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В пике процессор в таком режиме потреблял 980 Вт, а его температура достигла 103 градусов Цельсия. На иллюстрации виден резервуар для жидкого азота, который в ходе описываемого эксперимента не использовался, но очевидным образом будет применён по назначению на следующей неделе, когда Sampson предпримет новую попытку обновить мировые рекорды в этой сфере. Сейчас он является лидером рейтинга Cinebench R23 Multi Core with BanchMate с результатом 161 259 баллов, а также Cinebench R20 с результатом 61 538 баллов.

#amd #экстремальный разгон #cinebench #amd ryzen threadripper pro 7995wx
Источник: hwbot.org
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